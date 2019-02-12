Стало известно, в какой форме "Зенит" сыграет с "Фенербахче" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Как сообщает официальный твиттер клуба, команда выйдет на поле в экипировке белого цвета.

"Канарейки", в свою очередь, выбрали жёлто-синие цвета.

Напомним, что матч "Фенербахче" - "Зенит" состоится сегодня в 20:55 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь.

Не пропустите: Луческу сделал прогноз на матч "Фенербахче" - "Зенит". | http://soccernews.ru