Стало известно, в какой форме "Зенит" сыграет в Кубке с "Томью"

"Зенит" в твиттере опубликовал форму, в которой будет выступать на матче 1/8 финала Кубка России с "Томью".

Матч состоится сегодня, 30 октября, на стадионе "Газпром Арена". Начало - в 20.00 (мск).

Игроки соперника будут выступать в белом комплекте.

В РПЛ "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 32 балла.

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