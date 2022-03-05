Стало известно вероятное место проведения Евро-2028

Великобритания и Ирландия являются главными претендентами на проведение Чемпионата Европы 2028 года.

По информации Daily Mail, совместная заявка двух стран имеет более высокие шансы по сравнению с конкурентами.

Напомним, что также рассматриваются варианты с Турцией и Россией.

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