Стало известно, во сколько "Динамо" обойдется трансфер Филиппа из "Боруссии"

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Стало известно, во сколько "Динамо" обойдется трансфер Филиппа из "Боруссии"

Вингер дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп близок к переходу в московское "Динамо".

По сведениям Bild, трансфер 25-летнего немца обойдется московскому клубу в 20 миллионов евро. Напомним, что в борьбе за игрока "Динамо" опередило "Айнтрахт".

Соглашение Филиппа с клубом действует до лета 2022 года. В прошлом сезоне на его счету два забитых мяча и три ассиста в 23 играх.

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