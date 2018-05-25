Стало известно, во сколько начнётся церемония открытия ЧМ-2018

Стало известно, во сколько начнётся церемония открытия Чемпионата Мира 2018 года.

Как сообщают российские СМИ, старт мероприятия запланирован на 14 июня в 16:00 по московскому времени.

Отметим, что через два часа состоится матч-открытие мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии.

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