Стало известно во сколько обошлась России товарищеская игра с Испанией

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Стало известно во сколько обошлась России товарищеская игра с Испанией

Организация товарищеской игры между сборными России и Испании обошлась россиянам в 1,5 миллиона евро.

Компания "Телеспорт" взяла все расходы на себя, однако ее владелец уверен, что сможет вернуть часть потраченных денег.

Матч пройдет 14 ноября на стадионе "Крестовский".

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