Стало известно во сколько обошлась России товарищеская игра с Испанией
Организация товарищеской игры между сборными России и Испании обошлась россиянам в 1,5 миллиона евро.
Компания "Телеспорт" взяла все расходы на себя, однако ее владелец уверен, что сможет вернуть часть потраченных денег.
Матч пройдет 14 ноября на стадионе "Крестовский".
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