Стало известно, во сколько обойдется "Реалу" возможное увольнение Лопетеги

Стало известно, во сколько обойдется мадридскому "Реалу" увольнение своего главного тренера Хулена Лопетеги.

Так, согласно сведениям sport.es, в случае, если королевский клуб решит уволить 52-летнего специалиста уже в ближайшее время, он будет вынужден выплатить ему неустойку в размере 18-ти миллионов евро.

Лопетеги возглавил "Реал" летом текущего года. После 9-ти сыгранных туров в Ла Лиге "сливочные" с 14 очками в активе занимают 7-е место в турнирной таблице.

Напомним, в случае своего возвращения в "Реал", Моуринью расстанется с тремя лидерами команды. | soccernews.ru