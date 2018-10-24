Стало известно, во сколько обойдется "Реалу" возможное увольнение Лопетеги

9 Теги реал мадридхулен лопетеги

Стало известно, во сколько обойдется "Реалу" возможное увольнение ЛопетегиСтало известно, во сколько обойдется мадридскому "Реалу" увольнение своего главного тренера Хулена Лопетеги.

Так, согласно сведениям sport.es, в случае, если королевский клуб решит уволить 52-летнего специалиста уже в ближайшее время, он будет вынужден выплатить ему неустойку в размере 18-ти миллионов евро.

Лопетеги возглавил "Реал" летом текущего года. После 9-ти сыгранных туров в Ла Лиге "сливочные" с 14 очками в активе занимают 7-е место в турнирной таблице.

Напомним,  в случае своего возвращения в "Реал", Моуринью расстанется с тремя лидерами команды. | soccernews.ru

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Комментарии

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Джонни

Да уж, черных никуда пускать нельзя,совершенно не умеют вести себя в обществе

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Джамбон

сайт в помойку превратился, пздц)

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Вахтанг

Да сам ты помойка,а ещё ишак сраный который долбит в жопу такого же ишака

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ВИКТОР

НЕ ОБИДНЕЮТ

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ДЫРЯВЫЙ ВАХТАНГ

Да и похуй

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Вахтанг

я весь твой род шатал, твою мать ибал на твоей спине

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chester_field
chester_field

ишаков иди шатай, даун тупоголовый, когда же вы вымрите животные

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Вахтанг

ты зачем так разовариваешь? я тебя оскорблял? эти животные меня оскорбили честь задели! у тебя воспитания нет, если ты первый такими словами бросаешься человеку которого не знаешь даже!

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Джамбон

ДЫРЯВЫЙ,а у тебя что честь есть? У дырявых её не может быть

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