Стало известно, во сколько обойдется "Спартаку" трансфер Хендрикса
Появились новые подробности грядущего трансфера хавбека ПСВ Йоррита Хендрикса в "Спартак".
Как сообщает "Матч ТВ", покупка 25-летнего голландца обойдется московскому клубу примерно в 700 тысяч евро. Напомним, что контракт игрока с ПСВ истекает ближайшим летом.
Стоит отметить, что "Спартак" подтвердил договорённость по трансферу Хендрикса.
"Клуб и футболист достигли договоренности. Завершение сделки зависит от медобследования", - заявил директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов.
В этом сезоне Хендрикс провел 16 матчей во всех турнирах.
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