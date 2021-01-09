Стало известно, во сколько обойдется "Спартаку" трансфер Хендрикса

Появились новые подробности грядущего трансфера хавбека ПСВ Йоррита Хендрикса в "Спартак".

Как сообщает "Матч ТВ", покупка 25-летнего голландца обойдется московскому клубу примерно в 700 тысяч евро. Напомним, что контракт игрока с ПСВ истекает ближайшим летом.

Стоит отметить, что "Спартак" подтвердил договорённость по трансферу Хендрикса.

"Клуб и футболист достигли договоренности. Завершение сделки зависит от медобследования", - заявил директор "Спартака" по связям с общественностью Антон Фетисов.

В этом сезоне Хендрикс провел 16 матчей во всех турнирах.

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