Стало известно, во сколько обойдется "Тоттенхэму" увольнение Моуринью
Руководство "Тоттенхэма" задумалось над увольнением наставника команды Жозе Моуринью.
По сведениям ESPN, в случае увольнения Моуринью "шпорам" придется выплатить тренеру компенсацию в размере 35 миллионов евро. Контракт португальца рассчитан до 2023 года.
Отмечается, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви примет решение о будущем Моуринью по окончании сезона.
После 23 туров "Тоттенхэм" идет в АПЛ на девятом месте. Кроме того, "шпоры" встретятся с "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги. Также клуб участвует в 1/16 финала Лиги Европы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18