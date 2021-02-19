Стало известно, во сколько обойдется "Тоттенхэму" увольнение Моуринью

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Стало известно, во сколько обойдется "Тоттенхэму" увольнение Моуринью

Руководство "Тоттенхэма" задумалось над увольнением наставника команды Жозе Моуринью.

По сведениям ESPN, в случае увольнения Моуринью "шпорам" придется выплатить тренеру компенсацию в размере 35 миллионов евро. Контракт португальца рассчитан до 2023 года.

Отмечается, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви примет решение о будущем Моуринью по окончании сезона.

После 23 туров "Тоттенхэм" идет в АПЛ на девятом месте. Кроме того, "шпоры" встретятся с "Манчестер Сити" в финале Кубка лиги. Также клуб участвует в 1/16 финала Лиги Европы.

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