Стало известно, во сколько "Порту" оценил Зе Луиша

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Стало известно, во сколько "Порту" оценил Зе Луиша

"Порту" ведет переговоры со "Спартаком" по трансферу форварда Зе Луиша.

Как сообщает A Bola, "драконы" оценивают 28-летнего бразильца в 10 миллионов евро. В трансфере игрока заинтересован наставник "Порту" Сержиу Консейсау, который работал с ним в "Браге".

Зе Луиш играет в "Спартаке" с 2015 года. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

В минувшем сезоне на счету Зе Луиша 14 забитых мячей и 4 результативные передачи в 36 играх.

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