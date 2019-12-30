Стало известно, во сколько "Реалу" обойдется досрочное возвращение Эдегора из аренды

"Реал" задумался над возвращение хавбека Мартина Эдегора из аренды.

Как сообщает As, в договоре нет пункта, по которому "Реал" может досрочно вернуть футболиста из аренды. Таким образом, если "Реал" захочет вернуть Эдегора раньше чем закончится аренда, то клубу придется выплатить штраф в размере 4 миллионов евро.

Отмечается, что "сливочные" надеются на то, что "Реал Сосьедад" не потребует штрафа или снизит его размер до двух миллионов, из-за хороших отношений между клубами.

"Реал Сосьедад" арендовал Эдегора минувшим летом на два года. В текущем сезоне на счету игрока 4 гола и 5 ассистов в 16 играх.

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