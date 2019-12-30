Стало известно, во сколько "Реалу" обойдется досрочное возвращение Эдегора из аренды

Теги реал мадридреал сосьедадмартин эдегор

Стало известно, во сколько "Реалу" обойдется досрочное возвращение Эдегора из аренды

"Реал" задумался над возвращение хавбека Мартина Эдегора из аренды.

Как сообщает As, в договоре нет пункта, по которому "Реал" может досрочно вернуть футболиста из аренды. Таким образом, если "Реал" захочет вернуть Эдегора раньше чем закончится аренда, то клубу придется выплатить штраф в размере 4 миллионов евро.

Отмечается, что "сливочные" надеются на то, что "Реал Сосьедад" не потребует штрафа или снизит его размер до двух миллионов, из-за хороших отношений между клубами.  

"Реал Сосьедад" арендовал Эдегора минувшим летом на два года. В текущем сезоне на счету игрока 4 гола и 5 ассистов в 16 играх.

Читайте также: Голкипер "Реала" Лунин может вернуться в Украину. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

УЕФА представил сборную открытий текущего розыгрыша Лиги Чемпионов

УЕФА представил сборную открытий текущего розыгрыша Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов