Стало известно, во сколько "Реалу" обойдется досрочное возвращение Эдегора из аренды
"Реал" задумался над возвращение хавбека Мартина Эдегора из аренды.
Как сообщает As, в договоре нет пункта, по которому "Реал" может досрочно вернуть футболиста из аренды. Таким образом, если "Реал" захочет вернуть Эдегора раньше чем закончится аренда, то клубу придется выплатить штраф в размере 4 миллионов евро.
Отмечается, что "сливочные" надеются на то, что "Реал Сосьедад" не потребует штрафа или снизит его размер до двух миллионов, из-за хороших отношений между клубами.
"Реал Сосьедад" арендовал Эдегора минувшим летом на два года. В текущем сезоне на счету игрока 4 гола и 5 ассистов в 16 играх.
Читайте также: Голкипер "Реала" Лунин может вернуться в Украину. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на хавбека "Бенфики"
-
Стало известно, во сколько "Реалу" обойдется досрочное возвращение Эдегора из аренды
-
Райола рассказал, почему Холанд не перешел в "Манчестер Юнайтед"
-
УЕФА представил сборную открытий текущего розыгрыша Лиги Чемпионов
-
1
Дзанетти: "С приходом Видаля "Интер" сможет подняться на уровень выше"
-
Болельщики "Шахтера" выбрали лучшего футболиста команды в 2019 году
-
Клуб Бекхэма объявил имя главного тренера
-
Луис поделился мнением о главном тренере "Арсенала" Микеле Артете
-
2
Малком сменил имидж в преддверии Нового года
-
Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в декабре
-
1
"Реал" подпишет новый контракт с Бензема
-
"Рома" готова выкупить права на Смоллинга у "МЮ" за 15 млн евро
-
1
В сеть попали фотографии дизайна комплекта формы "Баварии" на сезон-2020/21
-
Голкипер "Зенита" Васютин может продолжить карьеру в "Урале"
-
Что происходило в Англии на Boxing Day? Подводим главные итоги
-
Ланин перешел из "Краснодара" в "Енисей"
-
20
Эден Азар стал лучшим футболистом сборной Бельгии в 2019 году
-
Стюринг возглавил "Витесс"
-
"Ливерпуль" признан лучшей командой 2019 года по версии спортивных журналистов
-
"Атлетико" может арендовать Алькасера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10