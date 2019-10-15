Стало известно, во сколько "Реалу" обойдется трансфер Эриксена

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Стало известно, во сколько "Реалу" обойдется трансфер Эриксена

"Реал" готовится приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена предстоящей зимой.

Как сообщает AS, трансфер датчанина обойдется "сливочным" всего в 20 миллионов евро. Напомним, что контракт футболиста с клубом истекает летом 2020 года.

Однако наставник "Реала" Зинедин Зидан против этого трансфера, так как он желает, чтобы клуб приобрел хавбека "МЮ" Поля Погба.

Ранее сообщалось, что интерес к Эриксену также проявляют "Бавария" и "Ювентус".

Читайте также: "Тоттенхэм" определился с заменой для Эриксена. | http://soccernews.ru
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