Стало известно, во сколько России обошелся ЧМ-2018

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Стало известно, во сколько России обошелся ЧМ-2018Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин рассказал о  том, во сколько стране обошлась организация Чемпионата Мира по футболу 2018 года. ​

"До копейки цифра будет известна только после проведения чемпионата мира, потому что и сейчас идут какие-то внезапные расходы. Но в целом мы в пределах допустимого с точки зрения истории организации чемпионатов мира, никаким повышенным бюджетом мы никого не удивим. Цифра останется в пределах 500 миллионов долларов.

Что такое "самый дорогой Чемпионат Мира в истории"? Новое шоссе от центра Нижнего Новгорода до аэропорта, например, это считать расходами на чемпионат мира? Да, гости будут им пользоваться. Но местные жители пользуются им сейчас и будут пользоваться еще 100 лет.

Бюджет подготовки инфраструктуры Чемпионата Мира – это абсолютно открытая цифра – 678 миллиардов рублей. Это совокупные затраты, включающие в себя федеральные, региональные и внебюджетные источники. Но целиком относить это на затраты чемпионата мира я бы не стал. Построены новые терминалы, новые дороги, станции метро", - сказал он.

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Комментарии
Троглодит

Итого - 700 млрд руб, чтобы пустить пыль в глаза иностранцам. Несложно посчитать, что каждый из нас потратил на эту показуху 5000 руб. И не важно, смотрит ли он футбол, живёт ли за чертой бедности, имеет ли все необходимые лекарства, как выступит сборная и т.д. Денег уже не вернёшь, да нас никто и не спрашивал.

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