Стало известно, во сколько "Рубину" обошелся трансфер Евтича

Стало известно, сколько "Рубин" заплатил за хавбека "Леха" Дарко Евтича.

Как сообщает Transfermarkt, трансфер 26-летнего футболиста обошелся казанскому клубу в 600 тысяч евро. Отметим, что соглашение игрока с польским клубом истекало ближайшим летом.

Евтич выступал за "Лех" с 2014 года. За это время он сыграл 192 матча, в которых отметился 37 голами и 43 результативными передачами.

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