Стало известно, во сколько "Спартаку" обошелся свободный агент Петкович
Московский "Спартак" потратил пять миллионов евро на сербского защитника Марко Петковича, сообщает журналист Иван Карпов со ссылкой на Metaratings.
По сведениям источника, агенты футболиста получили два миллиона 600 тысяч евро. Почти 2,5 миллиона оказалась зарплата игрока за два года.
Петкович выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 год, провел за клуб 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. В настоящее время он играет за португальскую "Тонделу".
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