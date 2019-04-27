Стало известно, во сколько "Спартаку" обойдется расторжение контракта с Глушаковым

Теги спартак москваденис глушаков

Стало известно, во сколько "Спартаку" обойдется расторжение контракта с Глушаковым

Хавбека "Спартака" Денис Глушаков может покинуть клуб предстоящим летом.

Сообщается, что в контракте игрока есть условие, при котором клуб в одностороннем порядке может разорвать соглашение, но тогда "красно-белые" должны выплатить Глушакову половину зарплаты за срок, остающийся до истечения договора.

Так как контракт Глушакова действует до лета 2020 года, а зарплата игрока составляет 3 миллиона евро, то расторжение соглашения с Глушаковым обойдется "Спартаку" приблизительно в 1,5 миллиона евро.

В этом сезоне Глушаков принял участие в 24 матчах и забил три гола.

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