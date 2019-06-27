Стало известно, во сколько "Валенсии" обойдется трансфер Черышева

Ранее сообщалось, что "Валенсия" выкупит права на Дениса Черышева.

По сведениям Marca, "Вильярреал" выручит с продажи 28-летнего россиянина 5 миллионов евро.

Отметим, что ранее "летучие мыши" хотели приобрести Дениса Суареса, однако "Барселона" потребовала за своего игрока не менее 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Черышев провел за "Валенсию" 41 игру, в которых отметился 4 забитыми мячами и 5 ассистами.

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