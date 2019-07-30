Стало известно, во сколько "Зениту" обойдется трансфер Малкома
Общая цена хавбека "Барселоны" Малкома составит 50 миллионов евро. Об этом пишет РБК.
По данным издания, на цену влияет оклад агента, а также подъёмные футболисту за заключение соглашения.
Ранее сообщалось, что "Зенит" не собирается платить 40 миллионов евро за игрока. Именно эту сумму просит каталонский клуб.
"Сам трансфер будет стоить меньше 40 млн евро. А вот с агентскими выплатами и единовременной выплатой игроку за подписание контракта всё сложнее: в общей сложности они будут превышать 10 млн евро", - отметил источник в "Зените".
22-летний Малком в январе 2016 года перешёл из "Коринтианса" в "Бордо" за 5 миллионов евро, а спустя 2,5 года перебрался в "Барселону" за 41 миллион.
Сейчас бразилец ведёт переговоры с "Зенитом". Питерский клуб может купить футболиста за 40 миллионов евро.
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|Реал Мадрид
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|Валенсия
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|Хетафе
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|Эспаньол
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|Атлетик Бильбао
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|10
|Бетис
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|Алавес
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|Эйбар
|38
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|Леганес
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|Леванте
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