Стало известно возможное место проведения товарищеского матча между сборными Германии и России

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Стало известно возможное место проведения товарищеского матча между сборными Германии и России

Стало известно возможное место проведения товарищеского матча между сборными Германии и России.

Как заявил вице-президент Немецкого футбольного союза Райнер Кох, контрольная встреча, запланированная на 15 ноября, вероятнее всего, состоится в Лейпциге.

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