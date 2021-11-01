Стало известно возможное наказание для журналиста Борзыкина за оскорбление Федуна

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Стало известно возможное наказание для журналиста Борзыкина за оскорбление Федуна

Юрист Сергей Алексеев рассказал, какое наказание может грозить журналисту и блогеру Михаилу Борзыкину за оскорбление владельца московского "Спартака" Леонида Федуна. Ранее Федун подал на журналиста жалобу в прокуратуру.

"Борзыкин может быть наказан по статье 5.61. "Оскорбление" Кодекса РФ об административных правонарушениях. Но только если суд согласится, что его высказывания представляли собой унижение чести и достоинства физического лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Такое деяние влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей", - приводит слова Алексеева "Матч ТВ".

Напомним, что после 13 туров "Спартак", набрав 18 очков, занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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