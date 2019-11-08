Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре

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Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре

Издание El Partidazo de Cope сообщает, что матч "Барселона" - "Реал", который должен состояться 18 декабря, начнется в 15:00 по московскому времени.

Напомним, встреча 10-го тура Примеры была перенесена из-за протестов в Каталонии.

По данным источника, Эль Класико состоится с 13:00 до 17:00 по местному времени (с 15:00 до 19:00 по московскому времени).

Такое решение поможет избежать совпадений с матчами Кубка Испании, а также даст возможность показать встречу в прайм-тайм для азиатских стран.

На данный момент у "Барселоны" и "Реала" по 22 набранных очка.

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