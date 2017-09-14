Стало известно время начала ближайших товарищеских матчей сборной России

Теги россияиранреспублика корея

Стало известно время начала ближайших товарищеских матчей сборной РоссииОпубликовано время начала товарищеских матчей сборной России с командами Ирана и Южной Кореи, которые пройдут в рамках подготовки к ЧМ-2018.

7 октября подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле против сборной Южной Кореи. Игра пройдет в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени.

10 октября в Казани сборная России сыграет со сборной Ирана. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Читайте:  Россия обновила антирекорд в рейтинге ФИФА | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В непростом поединке на "Эмирейтс" "Арсенал" справляется с "Кельном"

В непростом поединке на "Эмирейтс" "Арсенал" справляется с "Кельном"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов