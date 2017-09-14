Стало известно время начала ближайших товарищеских матчей сборной России

Опубликовано время начала товарищеских матчей сборной России с командами Ирана и Южной Кореи, которые пройдут в рамках подготовки к ЧМ-2018.

7 октября подопечные Станислава Черчесова выйдут на поле против сборной Южной Кореи. Игра пройдет в Москве и начнется в 17:00 по московскому времени.

10 октября в Казани сборная России сыграет со сборной Ирана. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

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