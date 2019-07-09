Стало известно, за что арбитр удалил Месси в матче с Чили

Марио Диас де Вивар, арбитр обслуживающий матч Кубка Америки Аргентина - Чили, указал в отчете причину удаления Лионеля Месси.

Напомним, что Месси покинул поле на 37-й минуте за стычку с Гари Меделем, который также был удален.

"Использование оскорблений или унижающей лексики/жестов. Столкновение с соперником в неигровом моменте, а также сильный удар соперника плечом", - говорится в отчете.

Поединок за 3-е место завершился победой Аргентины со счетом 2:1.

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