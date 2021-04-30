Стало известно, за какую фразу был удален Куман

Фото: Mundo Deportivo

Появились новые детали удаления наставника "Барселоны" Рональда Кумана в игре с "Гранадой" (1:2).

По сведениям Mundo Deportivo, арбитр указал в протоколе, что Куман сказал в адрес резервного судьи "vaya personaje" ("Ну и тип").

Напомним, что из-за удаления Куман может пропустить матчи против "Валенсии" и "Атлетико".

За 5 туров до конца Ла Лиги "Барса" отстает от лидирующего "Атлетико" на два очка.

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