Стало известно, за какую фразу был удален Куман

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Стало известно, за какую фразу был удален КуманФото: Mundo Deportivo

Появились новые детали удаления наставника "Барселоны" Рональда Кумана в игре с "Гранадой" (1:2).

По сведениям Mundo Deportivo, арбитр указал в протоколе, что Куман сказал в адрес резервного судьи "vaya personaje" ("Ну и тип").

Напомним, что из-за удаления Куман может пропустить матчи против "Валенсии" и "Атлетико".

За 5 туров до конца Ла Лиги "Барса" отстает от лидирующего "Атлетико" на два очка.

Читайте также: Куман высказался о своем удалении в матче с "Гранадой". | http://soccernews.ru
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