Стало известно, за какую сумму ЦСКА сможет выкупить Лукаса Сантоса

Теги цска москвалукас сантосваско да гама

Стало известно, за какую сумму ЦСКА сможет выкупить Лукаса Сантоса

Появились новые детали возможного трансфера хавбека "Васко да Гама" Лукаса Сантоса в ЦСКА.

Сообщается, что переговоры между клубами еще продолжаются, однако стороны близки к соглашению.

Отмечается, что "армейцы" арендуют бразильца, а далее смогут выкупить его за 3 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что срок аренды будет рассчитан до конца текущего года.

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