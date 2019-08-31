Стало известно, за какую сумму ЦСКА сможет выкупить Лукаса Сантоса
Появились новые детали возможного трансфера хавбека "Васко да Гама" Лукаса Сантоса в ЦСКА.
Сообщается, что переговоры между клубами еще продолжаются, однако стороны близки к соглашению.
Отмечается, что "армейцы" арендуют бразильца, а далее смогут выкупить его за 3 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что срок аренды будет рассчитан до конца текущего года.
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