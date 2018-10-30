Стало известно, за кем следил скаут "Манчестер Юнайтед" в матче "Рубин" - "Спартак"

Стало известно, за кем следил скаут "Манчестер Юнайтед" Крсто Килибарда во время матча 12-го тура чемпионата России между "Рубином" и "Спартаком".

При этом у российской прессы, как минимум, два варианта.

Так, Sport24.ru утверждает, что представитель "красных дьяволов" наблюдал за игрой вратаря "Спартака" Александра Максименко. А ресурс "Еврофутбол" сообщает, что целью скаута английского клуба был хавбек "красно-белых" Михаил Игнатов.

В этом сезоне 20-летний Максименко сыграл за "Спартак" 17 матчей и пропустил 19 голов. В активе 18 летнего Игнатова 7 игр и 1 забитый мяч.

Не пропустите: Клуб АПЛ нацелился на Фёдора Чалова. | http://soccernews.ru