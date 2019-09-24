Стало известно, за кого голосовали Черчесов и Дзюба при выборе лучшего футболиста года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан российской национальной команды Артем Дзюба приняли участие в голосовании за лучшего футболиста года по версии ФИФА.

Черчесов поставил на первое место португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, на второе - форварда "Барселоны" Лионеля Месси, на третье - защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.

Дзюба отдал первое место ван Дейку, на вторую позицию поставил Роналду, на третью - Месси.

Напомним, что победителем общего голосования стал Месси. 32-летний аргентинец получил награду в шестой раз в карьере.

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