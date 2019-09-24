Стало известно, за кого голосовали Черчесов и Дзюба при выборе лучшего футболиста года
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан российской национальной команды Артем Дзюба приняли участие в голосовании за лучшего футболиста года по версии ФИФА.
Черчесов поставил на первое место португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, на второе - форварда "Барселоны" Лионеля Месси, на третье - защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка.
Дзюба отдал первое место ван Дейку, на вторую позицию поставил Роналду, на третью - Месси.
Напомним, что победителем общего голосования стал Месси. 32-летний аргентинец получил награду в шестой раз в карьере.
Не пропустите: В команде года ФИФА четыре игрока "Реала", по два - "Барселоны", "Ювентуса" и "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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