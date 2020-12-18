Стало известно за кого отдали свои голоса финалисты The Best

Появилась информация, кому бы отдали приз The Best Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и Лионель Месси. Они имели право голосовать, так как являются капитанами своих сборных, сообщает Mundo Deportivo.

Поляк проголосовал за своего бывшего одноклубника, а теперь игрока "Ливерпуля" Тиаго Алькантару. Вторым в списке стал форвард ПСЖ Неймар, а на третьей строчке – полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.

Криштиану Роналду считает лучшим игроком года Левандовского, вторым, по его мнению, стал Лионель Месси. Тройку замкнул нападающий ПСЖ Килиана Мбаппе.