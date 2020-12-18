Стало известно за кого отдали свои голоса финалисты The Best
Появилась информация, кому бы отдали приз The Best Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и Лионель Месси. Они имели право голосовать, так как являются капитанами своих сборных, сообщает Mundo Deportivo.
Поляк проголосовал за своего бывшего одноклубника, а теперь игрока "Ливерпуля" Тиаго Алькантару. Вторым в списке стал форвард ПСЖ Неймар, а на третьей строчке – полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне.
Криштиану Роналду считает лучшим игроком года Левандовского, вторым, по его мнению, стал Лионель Месси. Тройку замкнул нападающий ПСЖ Килиана Мбаппе.
Месси отдал первое место Неймару, на второе поставил Мбаппе, а на третье – Левандовского.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18