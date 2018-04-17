Стало известно, за сколько "Боруссия" может выкупить Батшуайи у "Челси"

Дортмундская "Боруссия" планирует выкупить у "Челси" форварда Миши Батшуайи.

Как сообщает Evening Standard, "аристократы" хотят выручить с продажи игрока около 60 миллионов евро.

Напомним, что "Боруссия" арендовала Батшуайи прошедшей зимой и он уже успел забить 9 голов в 14 матчах.

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