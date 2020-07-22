Стало известно, за сколько ЦСКА готов отпустить Влашича

Теги цска москваникола влашич

Стало известно, за сколько ЦСКА готов отпустить Влашича ЦСКА оценил хавбека Николу Влашича в 20 миллионов евро, утверждает Аreanapoli.

По информации издания, "Наполи" проявляет интерес к футболисту. Ранее сообщалось, что представитель клуба сделал предложение ЦСКА купить хорвата.

Влашич играет в ЦСКА с 2018 года. В июне 2019 году "армейцы" выкупили футболиста "Эвертона" за 15,7 миллиона евро. Его контракт рассчитан до 2024 года.

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