Стало известно, за сколько "Монако" продаст Тчуамени
Фото: инстаграм Тчуамени/Автор неизвестен
"Монако" назначил цену за французского хавбека Орельена Тчуамени.
Как сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport, французский клуб намерен заработать 50 миллионов евро за 21-летнего полузащитника.
По информации источника, в игроке заинтересованы "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
В нынешнем сезоне Тчуамени сыграл 20 матчей за "Монако", в которых забил два гола.
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