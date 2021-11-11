Стало известно, за сколько "Монако" продаст Тчуамени

Теги монакоорельен тчуамени

Стало известно, за сколько "Монако" продаст ТчуамениФото: инстаграм Тчуамени/Автор неизвестен

"Монако" назначил цену за французского хавбека Орельена Тчуамени.

Как сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport, французский клуб намерен заработать 50 миллионов евро за 21-летнего полузащитника.

По информации источника, в игроке заинтересованы "Ювентус", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

В нынешнем сезоне Тчуамени сыграл 20 матчей за "Монако", в которых забил два гола.

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