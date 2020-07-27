Стало известно, за сколько "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля"

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Стало известно, за сколько "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля"

Выяснилось, какую сумму заплатил "Зенит" за трансфер защитника Деяна Ловрена из "Ливерпуля". Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, переход хорвата в петербургский клуб стоил 12 миллионов евро.

Контракт игрока с "Зенитом" рассчитан до 2023 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" объявил о переходе Ловрена в "Зенит"| http://soccernews.ru
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