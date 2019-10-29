Стало известно, зачем девушки украли алюминиевую фигуру Дзюбы

Теги артём дзюбазенит санкт-петербург

Стало известно, зачем девушки украли алюминиевую фигуру Дзюбы

Девушка, задержанная за кражу алюминиевой фигуры нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, заявил, что сначала она спутала футболиста с певцом Гуфом.

"Вы же подошли и сказали: "Вы украли Дзюбу. Пройдемте с нами". А мы такие: "В смысле? Какого Дзюбу? А этот, который теперь у нас дома стоит". В общем-то мы не нарушители закона, это не было целью, просто он классный парень. Я вообще сначала думала, что это Гуф. Он правда похож на Гуфа.

Фамилия Дзюба? Я слышала, что в футболе есть такой персонаж. Я всё время мимо него проходила и всегда думала, что классно было бы такого же себе домой. Скучно же одной жить! Я подумала, что вдвоём нам будет как-то уютней", - приводит слова задержанной Telegram-канал Mash.

Статуя была установлена в Подольске в 2018 году после чемпионата мира, на котором Дзюба ярко проявил себя.

В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Дзюба отреагировал на похищение его металлической фигуры в Подмосковье. | http://soccernews.ru
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