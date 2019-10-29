Стало известно, зачем девушки украли алюминиевую фигуру Дзюбы
Девушка, задержанная за кражу алюминиевой фигуры нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, заявил, что сначала она спутала футболиста с певцом Гуфом.
"Вы же подошли и сказали: "Вы украли Дзюбу. Пройдемте с нами". А мы такие: "В смысле? Какого Дзюбу? А этот, который теперь у нас дома стоит". В общем-то мы не нарушители закона, это не было целью, просто он классный парень. Я вообще сначала думала, что это Гуф. Он правда похож на Гуфа.
Фамилия Дзюба? Я слышала, что в футболе есть такой персонаж. Я всё время мимо него проходила и всегда думала, что классно было бы такого же себе домой. Скучно же одной жить! Я подумала, что вдвоём нам будет как-то уютней", - приводит слова задержанной Telegram-канал Mash.
Статуя была установлена в Подольске в 2018 году после чемпионата мира, на котором Дзюба ярко проявил себя.
В нынешнем сезоне 31-летний Дзюба провел за "Зенит" 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: Дзюба отреагировал на похищение его металлической фигуры в Подмосковье. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Клуб 3-го испанского дивизиона сообщил о переходе Ибрагимовича
-
1
Хавбек "Барселоны" недоволен своим положением в клубе
-
Стало известно, зачем девушки украли алюминиевую фигуру Дзюбы
-
Уткин объяснил, за счет чего Аршавин добился успеха на телевидении
-
"Спартак" нацелился на хавбека "Ростова"
-
Алиев рассказал, почему стал меньше общаться с Милевским
-
Бренд одежды Лингарда закончил первый год с убытком
-
Не успели посмотреть европейские лиги на выходных? Мы расскажем все самое интересное, что вы должны знать
-
1
Азар рассказал, почему перешел в "Реал"
-
1
Бывшая жена Аршавина рассказала, как относится к легенде "Зенита"
-
6
Месси рассказал, как он относится к заменам
-
2
"Ливерпуль" нацелился на хавбека сборной Швейцарии
-
2
Роналду раскритиковал "Локомотив" за матч Лиги Чемпионов
-
Ибрагимович объявил о предстоящем возвращении в Испанию
-
Роналду рассказал, у кого он учился в молодости
-
6
Тарасов: "Путин - наш президент, я его люблю"
-
Обамеянг поставил ультиматум "Арсеналу"
-
"Манчестер Сити" нашёл замену Сане в Примере
-
2
"Интер" рассчитывает бесплатно подписать игрока "Тоттенхэма"
-
Агент Шкурина отреагировал на новость об интересе "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11