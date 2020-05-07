Стало известно, зачем спортивный директор "Барселоны" Абидаль прилетал в Москву

Теги барселоналокомотив москваэрик абидаль

Стало известно, зачем спортивный директор "Барселоны" Абидаль прилетал в Москву

Испанское издание Mundo Deportivo сообщило, зачем спортивный директор "Барселоны" Эрик Абидаль прилетал в Москву.

По данным источника, француз летал в столицу, чтобы встретиться с руководством "Локомотива", которое хочет ознакомится с методами работы сине-гранатовых.

Абидаль встретился с представителями "железнодорожников" и ответил на все интересующие их вопросы.

Ранее сообщалось, что функционер прибыл в Москву, чтобы просмотреть полузащитника Алексея Миранчука.

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