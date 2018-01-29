"Стандард" арендует защитника "Интера"

Теги стандард льежинтер миланзиньо ванхойсден

"Стандард" арендует защитника "Интера"

Защитник миланского "Интера" Зиньо Ванхойсден в ближайшее время станет игроком "Стандарда", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, бельгийский клуб арендует 18-летнего футболиста до лета 2018 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Стоит отметить, что Ванхойсден является воспитанником "Стандарда", из которого он и перебрался в "Интер" в 2015 году. 

Не пропустите: Шкриньяр заинтересовал три европейских топ-клуба. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

Выезд к взлетающим "лебедям": "Суонси" против "Арсенала"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге 24 57
2 Шарлеруа 24 46
3 Андерлехт 24 45
4 Гент 24 39
5 Антверпен 24 37
6 Сент-Трюйден 24 33
7 Генк 24 31
8 Ред Стар Ваасланд 24 30
9 Кортрийк 24 30
10 Стандард Льеж 24 30
11 Мукрон Перувелз 24 29
12 Зульте-Варегем 24 27
13 Локерен 24 27
14 Остенде 24 25
15 Эупен 24 20
16 Мехелен 24 18
Полная таблица

топ-5 тегов