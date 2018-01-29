"Стандард" арендует защитника "Интера"

Защитник миланского "Интера" Зиньо Ванхойсден в ближайшее время станет игроком "Стандарда", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, бельгийский клуб арендует 18-летнего футболиста до лета 2018 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Стоит отметить, что Ванхойсден является воспитанником "Стандарда", из которого он и перебрался в "Интер" в 2015 году.

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