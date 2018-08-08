"Стандард" - "Аякс" - 2:2 (обзор)

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"Стандард" - "Аякс" - 2:2 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Стандардом" и "Аяксом" (2:2).

Видео: "Стандард" - "Аякс".

Не пропустите: "Аякс" упустил победу над "Стандардом", выигрывая в два мяча. | http://soccernews.ru

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