"Стандард" - "Аякс" - 2:2 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор первого матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между "Стандардом" и "Аяксом" (2:2).
Видео: "Стандард" - "Аякс".
Не пропустите: "Аякс" упустил победу над "Стандардом", выигрывая в два мяча. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Официально: "Атлетик" объявил об уходе Аррисабалаги
-
Рейнгольд похвалил новичка "Спартака" Жиго
-
"Ювентус" может подписать еще одного ведущего игрока "Реала"
-
ПСЖ отказался от своих притязаний на хавбека "Челси"
-
"Челси" и "Ливерпуль" ведут борьбу за общую трансферную цель стоимостью 50 миллионов евро
-
ПАОК и "Спартак" определились с игровой формой на очный матч
-
1
"Манчестер Юнайтед" поставил Погба на один уровень с Неймаром
-
1
"Барселона" заинтересовалась звездой Серии А
-
"Реал" планирует подписать с Модричем новый контракт
-
Хавбек ПАОКа: "Черчесов - генерал"
-
Боатенг провел встречу с главным тренером "Баварии"
-
"Реал" теряет Начо
-
Этим летом "Реал" может потерять еще одного ключевого игрока
-
Кройфф возглавил китайскую команду
-
Себальос: "Реал" не заметит отсутствия Роналду"
-
Рио Фердинанд назвал защитника, которого должен купить "Манчестер Юнайтед"
-
ПАОК - "Спартак": прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги Чемпионов
-
ПАОК - "Спартак": где смотреть трансляцию матча
-
Стало известно, когда Куртуа прилетит в Мадрид для завершения трансфера в "Реал"
-
"Эвертон" интересуется защитником "Челси"