"Стандард" - "Краснодар": Классон и Ари в атаке гостей

Стали известны стартовые составы "Стандарда" и "Краснодара" на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 25 октября.

"Стандард": Очоа, Агбо, Цимирот, Эмон, Карсела-Гонсалес, Поконьоли, Марин, Фай, Луиндама, Каванда, Лаифис

Запасные: Жийе, Горе, Косанович, Са, Дженепо, Лестьенн, Бастьен

"Краснодар": Синицын, Мартынович, Петров, Спайич, Рамирес, Вандерсон, Газинский, Перейра, Каборе, Классон, Ари

Запасные: Сафонов, Фьоулусон, Куэва, Шишкин, Игнатьев, Стоцкий, Сулейманов

Начало матча в 22:00.

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