"Стандард" могут лишить профессионального статуса

Ряд бельгийских клубов находятся на грани понижения в классе, пишет Les Sports+.

По информации источника, под санкции могут попасть "Мускрон", "Остенде", "Локерен", "Руселар", "Эксельсиор", "Ломмели" и "Стандард".

Сообщается, что всем указанным командам по разным причинами не выдали лицензии Pro.

К примеру, у "Стандарда" возникли проблемы в связи с задержкой выплат подписных бонусов и сомнительной продажей стадиона.

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