"Стандард" могут лишить профессионального статуса
Ряд бельгийских клубов находятся на грани понижения в классе, пишет Les Sports+.
По информации источника, под санкции могут попасть "Мускрон", "Остенде", "Локерен", "Руселар", "Эксельсиор", "Ломмели" и "Стандард".
Сообщается, что всем указанным командам по разным причинами не выдали лицензии Pro.
К примеру, у "Стандарда" возникли проблемы в связи с задержкой выплат подписных бонусов и сомнительной продажей стадиона.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20