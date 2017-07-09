"Стандард" объявил о переходе Очоа



Вратарь "Малаги" Гильермо Очоа перешел в "Стандард", сообщает официальный сайт клуба.

Голкипер достался бельгийскому клубу бесплатно и подписал с ним личный контракт.

31-летний Очоа выступал за "Малагу" с 2014 года и провел за клуб 19 матчей. Сдавался в аренду "Гранаде". Ранее играл за "Америку", "Сан Луи" и "Аяччо". За сборную Мексики сыграл 87 матчей. Чемпион Мексики, победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ, двукратный обладатель Золотого Кубка КОНКАКАФ. Ориентировочная стоимость игрока составляет 3 миллиона евро. | http://soccernews.ru