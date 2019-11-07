"Стандард" обыграл "Айнтрахт" в матче Лиги Европы

"Стандард" обыграл "Айнтрахт" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Положение команд в группе F: "Арсенал" - 10, "Стандард" - 6 "Айнтрахт" - 6, Витория Гимарайнш" - 1.

"Стандард" - "Айнтрахт" - 2:1 (0:0)

Голы: Ванхейсден, 56 - 1:0, Костич, 65 - 1:1, Лестьенн, 90+4 - 2:1.

"Стандард": Бодар, Лаифис, Фай, Ванхейсден, Гавори, Карсела-Гонсалес (Лестьенн, 81), Бастьен, Цимирот, Амалла (Мпоку, 73), Чоп (Улари, 81), Эмон.

"Айнтрахт": Реннов, Хасебе, Абраам, Хинтереггер, Да Коста (Чэндлер, 89), Фернандеш, Роде, Костич, Соу, Гонсалу Пасьенсия (Дост, 73), Андре Силва (Камада, 62).

Напомним, вчера, 6 ноября, "Арсенал" на последних минутах упустил победу над "Виторией Гимарайнш" в Лиге Европы.

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