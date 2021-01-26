Станислав Черчесов и тренерский штаб сборной России сделали прививку от коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса. Вместе с ним вакцинацию прошел и главный врач сборной Эдуард Безуглов, сообщает официальный Твиттер сборной.



В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов и главный врач команды Эдуард Безуглов сделали прививку от новой коронавирусной инфекции. pic.twitter.com/wT1LWJGXru — Сборная России (@TeamRussia) January 26, 2021