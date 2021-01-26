Станислав Черчесов и тренерский штаб сборной России сделали прививку от коронавируса

Теги станислав черчесовроссия

Станислав Черчесов и тренерский штаб сборной России сделали прививку от коронавирусаГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса. Вместе с ним вакцинацию прошел и главный врач сборной Эдуард Безуглов, сообщает официальный Твиттер сборной.

В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.

Напомним, ранее нескольких игроков сборной России переболели коронавирусом.

Читать также: Дзюба и Лунев вылечились от коронавируса | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Журналист Дэвид Орнштейн: "Тухель подпишет контракт с "Челси" на 1,5 года"

Журналист Дэвид Орнштейн: "Тухель подпишет контракт с "Челси" на 1,5 года"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов