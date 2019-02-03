Станислав Черчесов награжден Саксонским орденом святого Георгия
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов награжден Саксонским орденом святого Георгия за заслуги во главе национальной команды России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года, передает пресс-служба РФС.
Вручение ордена состоялось 1 февраля в Дрездене.
Станислав Черчесов в Дрездене награждён Саксонским Орденом Святого Георгия!— Сборная России (@TeamRussia) 2 февраля 2019 г.
Подробности - на сайте РФСhttps://t.co/08AB163wa2 pic.twitter.com/9RsFOfMOWE
"Получить столь высокую награду - большая честь для меня. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России - за яркое выступление на этом крупном турнире", - сказал Черчесов.
Напомним, на национальная команда под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
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