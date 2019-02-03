Главный тренер сборной России Станислав Черчесов награжден Саксонским орденом святого Георгия за заслуги во главе национальной команды России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года, передает пресс-служба РФС.

Вручение ордена состоялось 1 февраля в Дрездене.

Станислав Черчесов в Дрездене награждён Саксонским Орденом Святого Георгия!

Подробности - на сайте РФСhttps://t.co/08AB163wa2 pic.twitter.com/9RsFOfMOWE — Сборная России (@TeamRussia) 2 февраля 2019 г.

"Получить столь высокую награду - большая честь для меня. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию чемпионата мира по футболу и сборной России - за яркое выступление на этом крупном турнире", - сказал Черчесов.

Напомним, на национальная команда под руководством Черчесова дошла до четвертьфинала турнира, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.

Не пропустите: Черчесов назвал город, в котором сборная России хочет провести товарищеский матч с Бельгией| http://soccernews.ru