Станислав Черчесов получил кинжал в подарок на день рождения

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Станислав Черчесов получил кинжал в подарок на день рождения

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов получил кинжал в подарок на день рождения от сотрудников базы в Новогорске. Специалисту сегодня, 2 сентября, исполнилось 57 лет.

Черчесов тренирует сборную России с 2016 года. Под его руководством россияне дошли до четвертьфинала чемпионата мира-2018, а также пробились в финальную стадию чемпионата Европы-2020, который перенесен на 2021 год.

Ранее Черчесов тренировал "Куфштайн", "Ваккер-Тироль", "Спартак", "Жемчужину-Сочи", "Терек", "Амкар", московское "Динамо" и "Легию".

Не пропустите: РФС и сборная России поздравили Черчесова с днем рождения. | http://soccernews.ru
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