Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья Дениса Черышева

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Станислав Черчесов рассказал о состоянии здоровья Дениса Черышева

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему Денис Черышев не вызван в национальную команду для подготовки к матчам Лиги нации с Сербией и Венгрией.

"Вчера говорил и с Бариновым, и с Миранчуком, и с Черышевым. Буквально сегодня приняли решение, что последний не приедет. Два дня назад он после травмы уже тренировался, но я попросил еще раз сделать МРТ. Сегодня утром Денис сам мне позвонил: у него не до конца зажила травма. Смысла вызывать нет, хотя пару дней назад говорили, что и на 10-15 минут вне топ-состояния он мог бы выйти и усилить команду. Болячка не даст ему полноценно тренироваться, а с перелетами сейчас и так сложно. Решили не выдергивать, тем более пришел новый тренер. Гарсии попросил привет передать", - цитирует Черчесова Sport24.

3 сентября национальная команда сыграет в Москве с Сербией, 6-го встретится в Будапеште с Венгрией.

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