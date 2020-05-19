Станислав Черчесов рассказал о своем уходе из "Спартака" после выхода в плей-офф Лиги Чемпионов
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился воспоминаниями об уходе из "Спартака" в 1995 году, когда московский клуб вышел в плей-офф Лиги Чемпионов.
"Наверняка, не все помнят, что в "Спартак" я тогда перешел на короткий срок на правах аренды из дрезденского "Динамо". После его окончания же немецкий клуб решил продать в меня в "Тироль" из Инсбрука. С одной стороны я уезжал из Бундеслиги в более слабый чемпионат, и поначалу это не слишком радовало. С другой, в составе "Тироля" стал трехкратным чемпионом Австрии", - приводит слова Черчесова официальный сайт Российского футбольного союза.
Напомним, что Черчесов играл на позиции вратаря. За "Спартак" он выступал с 1984 по 1987 голы, с 1989 по 1993 годы, в 1995 году, а также в 2002 году. В составе "красно-белых" он провел более 150 матчей. Со "Спартаком" Черчесов по два раза становился чемпионом СССР и России.
В Лиге Чемпионов-1995/96 "Спартак" в четвертьфинале проиграл французскому "Нанту" (0:2, 2:2).
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