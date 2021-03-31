Станислав Черчесов считает, что сборной Словакии повезло в матче с Россией

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Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итог матча со Словакией (1:2) в квалификации ЧМ-2022.

"Не могу сказать, что мы недооценили Словакию. Готовились к игре, знали, в чем они хороши, знали, что они опасны при стандартах. К сожалению, пропустили как раз со стандарта.

После гола игра стала на руку словакам. У них появилась возможность отойти и контратаковать. Мы поменяли систему в перерыве, потом по ходу игры еще раз. Забили великолепный гол, давили на соперника, но, к сожалению, снова сыграли неудачно в обороне и пропустили второй мяч.

Считаю, что на нашем уровне легких матчей быть не может, и нюансы решают многое. Словаки оказались удачливее. В какой-то степени им повезло.

Соперник после предыдущих матчей нас не удивил. Но они были заряжены на игру, и сегодня была игра хорошего европейского уровня. Здесь нет зрителей, и игра не до конца похожа на футбол", – приводит слова Черчесова "Чемпионат".