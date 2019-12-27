Станкович оценил возможность возвращения в "Црвену Звезду" защитника "Ромы" Коларова

Новый главный тренер "Црвены Звезды" Деян Станкович высказался о возвращении в клуб защитника "Ромы" Александра Коларова. Об этом сообщает Football Italia.

"Его переход невозможен. Реальность не позволяет об этом думать", - сказал Станкович.

Контракт Коралова с итальянским клубом рассчитан до лета 2020 года. Римляне хотят предложить 34-летнему футболисту продление контракта.

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