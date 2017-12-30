Станкович прокомментировал предстоящий матч между "Интером" и "Лацио"

Бывший игрок "Интера" и "Лацио" Деян Станкович дал комментарии в преддверии матча между этими клубами.

"Лацио" всегда будет в моем сердце, но "Интер" для меня значит нечто большее. Могу похвалить обоих тренеров. Симоне Индзаги проделал неплохую работу в римской команде, а результаты Спаллетти впечатляют.

Верю, что "Интеру" по силам взять Скудетто. Что касается "Лацио", то они достойны выступать в Лиге Чемпионов, команда играет очень хорошо" - приводит слова Станковича GianlucaDiMarzio.com.

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