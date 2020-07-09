"Становится старше, а класс остается". Аршавин оценил игру Погребняка

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"Становится старше, а класс остается". Аршавин оценил игру Погребняка
Бывший форвард "Зенита" Андрей Аршавин поделился мнением нападающем екатеринбургского "Урала" Павле Погребняке, который принес победу своей команде в матче 27-го тура чемпионата России с "Динамо" (2:1).

"Когда забивал гол, хорошо сориентировался и с правой ноги положил. Все-таки становится старше и старше, а класс остается. Он главный герой. Кто забил? Кто 3 очка принес? Кто коронавирусом переболел? О ком говорить? Об Эль-Кабире? Погребняк просто играет в футбол. Не думаю, что он там большие деньги зарабатывает", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

В нынешнем сезоне 36-летний Погребняк провел за "Урал" 15 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до 31 июля 2020 года.

Напомним, что ранее Аршавин и Погребняк вместе выступали за "Зенит". В составе клуба из Санкт-Петербурга они становились чемпионами России и обладателями Кубка УЕФА.

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