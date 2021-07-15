Старфельт близок к уходу из "Рубина"

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Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский прокомментировал будущее защитника Карла Старфельта.

"Уходит ли Старфельт в "Селтик"? Пока не уходит еще. Ну, подождите еще... Переговоры мы ведем, это правда. Глупо скрывать. Документы пока не подписаны", - заявил Яровинский.

"Рубин" приобрел Старфельта в 2019 году за 1 миллион евро. На данный момент его трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона.

В минувшем сезоне на счету Старфельта три забитых гола в 31 игре.

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